Kiel. Mehr Geld für Bildung, flächendeckendes Aus für das Turbo-Abi und Rückkehr zur getrennten Ausbildung von Gymnasial- und Gemeinschaftsschullehrern - CDU-Schattenministerin Karin Prien hat knapp zwei Wochen vor der Landtagswahl im Norden politische Kernpositionen umrissen. Für die CDU habe Bildung absolute Priorität, sagte Prien am Montag in Kiel. «Wir werden nicht alle Wünsche erfüllen können», räumte die Bildungspolitikerin aus Hamburg ein.

Desolater Zustand

Das Schulsystem im Land befindet sich nach Ansicht Priens zum Teil in einem desolaten Zustand. 27 Jahre Bildungspolitik unter SPD-Verantwortung hätten ihre Spuren hinterlassen. Es werde deutlich mehr Geld benötigt, sagte Prien. Genauere Angaben, etwa über mehr Lehrerstellen, machte sie dazu nicht. Erst wolle die CDU analysieren, welche Verbesserungen innerhalb des Systems möglich sind, erst danach werde sie ans Geldausgeben gehen.

Mit dem Abbau von Bürokratie will Prien Lehrer entlasten. Die CDU wolle auch mehr Sonderpädagogen ausbilden und behinderte Schüler auch in Förderzentren unterrichten. Die Inklusion, also das gemeinsame Lernen von behinderten und nicht behinderten Schülern, sei im Land in fast verantwortungsloser Weise umgesetzt worden.

Kein Unterrichtsausfall

Bis Ende der nächsten Wahlperiode wolle die CDU die Eingangsbesoldung der Lehrer an Grundschulen an das Niveau an den weiterführenden Schulen anpassen, also auf A13 anheben. Aus Priens Sicht muss auch Sitzenbleiben als pädagogische Maßnahme einen Platz im Schulsystem haben. Die CDU wolle bis 2022 auch Schluss mit Unterrichtsausfall machen. Die Landesregierung verschleiere dieses Problem und schaffe hier eine «fast alternative Wahrheit». Auch anderen Probleme wie Rauschgiftdelikte, Mobbing und Gewalt an Schulen blende die Regierung aus. Die CDU wolle auch analysieren, weshalb viele Lehrer oft krank seien, nur in Teilzeit arbeiteten und früh in Pension gingen.

Prien forderte, den Unterricht durch türkische Konsulatslehrer voll transparent zu machen und Einfluss auf die Lerninhalte zu nehmen, wie dies in Bayern praktiziert werde. Sollte dies nicht möglich sein, müsse diese Form des Unterrichts abgeschafft werden. «Wir wollen wissen, was da unterrichtet wird», sagte Prien vor dem Hintergrund der Zustimmung vieler Deutschtürken zur Schaffung eines Präsidialsystems in der Türkei.

Von dpa