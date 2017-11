Hacker zocken User ab

Flensburg/Husum. In den vergangenen Tagen häufen sich beim Kommissariat 9 (Cybercrime) wiederholt Anzeigen von Opfern von Hilfsangeboten für ihren PC. In jedem dieser Fälle liegt der Schaden bei jeweils mehreren Hundert Euro - so in den vergangenen Tagen geschehen bei einer 48-Jährigen aus Jürgensby und einem 56-Jährigen aus Husum. Die Opfer surfen im Internet und stellen plötzlich fest, wie ihr Computer langsamer oder gar gesperrt wird. Eine Computeransage bietet dann Hilfe an und stellt den Betroffenen eine Telefonnummer zur Verfügung, die angerufen wird. Ein "Mitarbeiter" redet den Leuten ein, auf ihrem PC sei ein Problem festgestellt worden und natürlich habe der Anrufer bereits die Lösung dafür bereit. Dazu werden die Geschädigten aufgefordert, einige Tastenkombinationen bzw. Codes oder für die Abbuchung der "Hilfsgebühr" ihre Bankverbindung einzugeben.

Im Hintergrund spielt sich dann folgende Masche ab: die Täter übernehmen meist die volle Kontrolle über den PC der Opfer. Alle Daten sind den Tätern sodann zugänglich, inklusive eventuell abgespeicherter Zugangsdaten. Die Opfer haben dann keine Chance mehr, außer das Telefonat zu beenden und den PC vom Netz zu nehmen (Verbindung trennen; "Stecker ziehen"). Die Polizei rät, keine angeblichen Servicenummern anzurufen, die auf dem Monitor erscheinen!

Von KN-online