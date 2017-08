Endlich das passende Fahrzeug für Marvin

Husum/Flintbek. Das hat sie geschafft – und sogar übertroffen: Mehr als 35 500 Euro haben die Menschen für ihr Anliegen gespendet. Das Geld kommt der Familie Kuhn aus Husum, insbesondere ihrem Sohn Marvin, zugute. Nadine Christer hatte die Familie in einer Rehaklinik in Geesthacht kennengelernt, in der ihr eigener Sohn Max behandelt wurde. Die beiden Mütter, Nadine Christer und Sandra Kuhn, deren Söhne Max und Marvin sich ein Zimmer in der Klinik teilten, wurden Freundinnen und unterstützten einander. Marvin war zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre alt und lag nach einem schweren Verkehrsunfall mit einem Schädel-Hirn-Trauma im Wachkoma.

Zwischen den beiden Frauen entstand eine enge Bindung. Sandra Kuhn kümmerte sich um Max, wenn Nadine Christer nicht nach Geesthacht fahren konnte. „Selbstlos und ohne je nach einer Gegenleistung zu fragen“, erzählt Christer. Mittlerweile geht es Marvin wieder etwas besser und Nadine Christer wollte ihrer Freundin etwas zurückgeben: ein behindertengerechtes Fahrzeug. Das Auto soll Marvin und seinen Rollstuhl transportieren. Für ihr Crowdfunding-Projekt konnte Christer die Husumer Volksbank und den dortigen Rotary-Club gewinnen. Und es hat sich gelohnt. „Die Resonanz war, nachdem ich mit dem Projekt an die Öffentlichkeit gegangen bin, einfach toll. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Menschen spenden würden.“

In feierlicher Runde wurde der Familie Kuhn der neue VW Caddy überreicht. Alle waren da: Sandra und Sönke Kuhn mit Sohn Marvin, die Freiwillige Feuerwehr Husum, die ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellte, der Rotary Club und die Volksbank Husum – und natürlich Nadine Christer. Um bei der Übergabe dabei zu sein, war sie von Flintbek nach Husum gefahren: „Ich fand es wichtig und schön, dass Ganze auch zu einem glücklichen Ende zu bringen.“

Unter Tränen überreichte Sandra Kuhn ihrer Freundin einen Blumenstrauß und bedankte sich. „Nachdem der große Trubel vorbei war, haben uns Sandra und Sönke noch zum Abendessen eingeladen. Wir haben uns dann noch einen schönen Abend mit Marvin in einer Pizzeria gemacht“, erzählt Christer. „Ganz normal eben.“