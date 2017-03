Cuxhaven Hubschrauber fürs Havariekommando

In die Bereitstellung von Hubschraubern für Havarien auf See kommt Bewegung. Das Havariekommando in Cuxhaven wird im Sommer den ersten von zwei Hubschraubern zur Verfügung haben. Die Maschine kommt aus der Flotte der Bundespolizei und wird gerade bei der Industrie für die Anforderungen des Havariekommandos umgerüstet.