Kiel. Der DAK-Gesundheitsreport zeigt: Die große Mehrheit der Erwerbstätigen hat Schlafprobleme. Seit 2010 sind die Schlafstörungen allein bei den Berufstätigen zwischen 35 und 65 Jahren um 31 Prozent angestiegen. "Das ist kein Nischenproblem, sondern ein völlig unterschätztes Gesundheitsrisiko. Die Zahlen müssen uns wachrütteln", sagt Cord-Eric Lubinski, Leider der DAK-Landesvertretung in Kiel. Laut der Forsa-Umfrage unter Erwerbstätigen ab 18 Jahren hat mehr als jeder Dritte mindestens drei mal pro Woche Probleme, ein- und/oder durchzuschlafen. Jeder Vierte klagt über eine schlechte Schlafqualität. Und bei jedem 12. kommt zu diesen beiden Problemen noch hinzu, dass man sich tagsüber müde oder erschöpft fühlt. Fachleute sprechen dann von einer Krankheit, der Insomnie.

"Insomnie erhöht das Risiko, für Depression, Herzinfarkt oder Schlaganfall um das Dreifache. Hinzu kommt ein deutlich höheres Risiko für Arbeits- und Verkehrsunfälle", sagt Prof. Robert Göder, Leiter des Schlaflabors am Universitätsklinikum in Kiel. So würden ein Viertel aller tödlichen Verkehrsunfälle dadurch verursacht, dass Autofahrer einschlafen. Göder und Lubinski sehen eine wesentliche Ursache für das wachsende Schlafproblem in der Arbeitswelt: durch zunehmende psychische Belastungen, ständige Erreichbarkeit, viele atypische Beschäftigungen, aber auch zunehmende Schichtarbeit. "Nachtschichten lassen sich in bestimmten Berufen wie Polizei, Kranken- und Altenpflege, Feuerwehr nicht vermeiden. Aber es lässt sich mildern,indem es maximal drei Nachtschichten hintereinander gibt und die Schichten insgesamt einem bestimmten Schema folgen", sagt Göder. "Dass aber immer mehr Menschen nachts arbeiten, damit Maschinen ausgelastet sind, halte ich für katastrophal."