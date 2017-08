Soldaten sollen die Grenze bewachen

Aalborg. Über die Pressekonferenz auf dem Parteitreffen der liberalen Venstre berichtete die dänische Zeitung "Politiken" auf ihrer Internetseite. Der Einsatz des Militärs solle die Polizei im Land entlasten, um Kapazitäten für die Bekämpfung der Bandenkriminalität freizugeben, sagte der Regierungschef. "Wir haben den Chef der Reichspolizei und den Verteidigungschef gebeten herauszufinden, wie das bestmöglichst gemacht werden kann", so Rasmussen, "zum Beispiel bei Grenzkontrollen und Bewachungsaufgaben."

Schießereien in Kopenhagen nehmen zu

Seit Anfang 2016 lassen Schweden und Dänemark die Grenzen kontrollieren, eine Reaktion auf die steigenden Flüchtlingszahlen. Dänemark setzte ab Mitte des vergangenen Jahres ergänzend die Heimwehr ein, eine unbewaffnete Unterstützungsorganisation der Polizei. Jetzt soll die noch weiter entlastet werden. Hintergrund: In Kopenhagen hatte es in den vergangenen Monaten mehr als 20 Schießereien gegeben. Einen großen Anteil schreiben Beobachter der Bande "Loyal to Familia" zu, die immer mehr Mitglieder verzeichnet.