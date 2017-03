Polizisten haben einem mutmaßlichen Drogenschmuggler an der deutsch-dänischen Grenze das Handwerk gelegt. In seinem auf einem Strandstreifen der A7 kurz vor der Grenze abgestellten Wagen stellten sie am Sonntagabend 30 Kilogramm Marihuana sicher, wie das Hauptzollamt Kiel am Dienstag mitteilte.