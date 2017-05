Kiel. In alter Kurrentschrift brachte der junge Mann fein säuberlich zu Papier, dass die Mannschaft am Ende des Ersten Weltkriegs im Februar 1919 das U-Boot absichtlich 1000 Meter vor Helgoland versenkt hat. „Das ist sensationell“, sagt Huber. Vor rund sechs Jahren fing er an, sich mit dem U-Boot-Wrack vor Helgoland zu beschäftigen. Er fertigte eine Verbreitungskarte an, wo auf der Welt noch U-Boote aus dem Ersten Weltkrieg auf dem Meeresgrund liegen. „Die meisten sind im englischen Kanal untergegangen, aber auch im Schwarzen Meer, in der Adria, im Mittelmeer“, erzählt der Forschungstaucher. „Aber in der deutschen Nordsee gibt es nur dieses eine.“ Mit einem Antrag erreichte er beim Archäologischen Landesamt in Schleswig, dass UC 71 seit 2012 unter Denkmalschutz steht.

Zwei Jahre später tauchte Huber das erste Mal selbst vor Ort. Mit dabei: seine vier Kollegen der eigenen Forschungstaucherfirma „Submaris“. In 20 Metern Tiefe fanden sie das U-Boot, dicht bewachsen mit Seeanemonen. „Das Erstaunliche war, dass alle Schotten und Luken sperrangelweit offenstanden“, erzählt Huber. „Dabei gibt es ein altes Brieftelegramm des letzten Kommandanten, in dem steht, dass das U-Boot am 20. Februar bei der Überführung nach Großbritannien aufgrund des schlechten Wetters gesunken ist. Das konnte eigentlich nicht stimmen.“

Eine Woche lang machten sich die fünf Kieler unter Wasser an die Arbeit. Das Boot wurde vermessen, fotografiert, gefilmt. Schon da war Huber klar: „Die Mannschaft hat das U-Boot selbst versenkt, weil sie es nicht dem Feind ausliefern wollte. Vermutlich empfanden sie das als extrem erniedrigend.“ Doch einen endgültigen Beweis hatte er nicht. Wieder zurück in Kiel stellten die Taucher aus ihrem Material einen 45-minütigen Dokumentarfilm zusammen. Ein zweiter Film folgte, der Anfang diesen Jahres beim NDR gezeigt wurde. Diesen Film sah der Urgroßneffe des Maschinenmaats, der vor fast 100 Jahren auf der UC 71 die beiden Tagebücher verfasst hatte. Der Neffe meldete sich bei Florian Huber und überließ dem Archäologen die Schriftstücke.

„Die Bücher sind eine echte Fundgrube“, schwärmt er. „Endlich bekommt die Geschichte ein persönliches Gesicht.“ Die Tagebücher möchte Huber bald als Buch herausbringen. Die Originale sollen im Museum auf Helgoland einen Platz finden.