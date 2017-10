Auch die Vögel sterben

Kiel. „Das Muster bei der Entwicklung der Insekten und der Vögel ist verblüffend ähnlich. Ein direkter Zusammenhang mit dem Vogelrückgang ist sehr wahrscheinlich, denn fast alle betroffenen Arten füttern zumindest ihre Jungen mit Insekten“, sagt Ingo Ludwichowski, Geschäftsführer vom Nabu Schleswig-Holstein, und spricht von einem regelrechten Vogelsterben. 12,7 Millionen Vogelbrutpaare sind in Deutschland von 1998 bis 2009 verlorengegangen. Das ist ein Rückgang von 15 Prozent.

Beim Nabu sieht man einen Zusammenhang mit der Intensivierung der Landwirtschaft. Denn gleichzeitig habe der Anteil an artenreichen Wiesen und Weiden oder Brachflächen drastisch ab-, dagegen der intensive Anbau von Mais und Raps stark zugenommen. „Während wir es schaffen, große und seltene Vogelarten durch gezielten Artenschutz zu erhalten, brechen gleichzeitig die Bestände unserer Allerweltsvögel ein. Sie finden einfach in der heutigen aufgeräumten Agrarlandschaft außerhalb von Naturschutzgebieten keine Überlebensmöglichkeiten mehr“, sagt Nabu-Präsident Olaf Tschimpke. Die Bundesregierung erklärte im Sommer, zu den großen Herausforderungen der Landwirtschaft gehöre es auch, den Artenschwund in der Agrarlandschaft aufzuhalten.