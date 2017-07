Zwei große Kampfschiffe in der Ostsee

Fehmarn. Im Laufe der Nacht zum Sonnabend werden die mit je zwei Druckwasserreaktoren angetriebenen Schiffe den Fehmarnbelt passieren und am Morgen bei Sonnenaufgang Rügen erreichen. Begleitet werden beide Schiffe von dem Hochseeschlepper "Nikolay Chiker", der im Fall von Havarien die Schiffe abschleppen soll.

Kurz nach 19 Uhr passierte der russische Verband die Brücke über den Großen Belt bei Korsör. Dort kam es auch zur Begegnung mit der "Color Magic". Die "Dmitriy Donskoy" gehört zur weltweit größten Klasse von Atom-U-Booten mit ballistischen Raketen. Das Boot der Typhoon-Klasse wird von zwei Atomreaktoren angetrieben und kann bis zu 20 Bulava-Interkontinentalraketen befördern.

Das 172 Meter lange U-Boot hat aufgetaucht eine Verdrängung von über 23000 Tonnen. Zum Vergleich: Die deutschen U-Boote der Klasse 212A sind 54 Meter lang und verdrängen rund 2000 Tonnen. Die russischen Boote vom Typ Typhoon dienten als Vorbild für den Kino-Film „Jagd auf Roter Oktober“.

Es ist das erste Mal, dass die russische Marine eines dieser gewaltigen U-Boote in die Ostsee schickt. Die „Dmitriy Donskoy“ soll an der Flottenparade zum Tag der Seekriegsflotte am 30. Juli in St. Petersburg teilnehmen. Zu der Parade wird auch Russlands Präsident Wladimir Putin erwartet.

Für den 252 Meter langen Lenkwaffenkreuzer „Petr Velikiy“ ist es eine Rückkehr an die Baustätte. Das Schiff wurde 1986 bis 1998 in St. Petersburg gebaut. Mit einer Verdrängung von 25660 Tonnen gehört das 250 Meter lange Kampfschiff zu den größten Einheiten der russischen Marine. Auch dieses Schiff wird mit zwei Atomreaktoren angetrieben und hat ein beachtliches Waffenarsenal aus Flugkörpern und Torpedos an Bord.