Fährverkehr unterbrochen

Brunsbüttel. Die Fährverbindung Brunsbüttel-Cuxhaven wurde am Dienstagmorgen vorübergehend eingestellt. Wie die Reederei Elb-Link Fährgesellschaft mitteilte, gibt es seit dem Morgen eine technische Störung, die den Betrieb der Fähre „Saaremaa“ derzeit nicht erlaubt. Als Ausweichverbindung steht deshalb nur die Fährverbindung Glückstadt-Wischhafen bereit. Die Fähre „Saaremaa“ liegt am Fähranleger in Brunsbüttel fest. Die Reederei teilte mit, dass es zunächst nur am Dienstag keine Abfahrten geben soll.

Ob kurzfristig eines der Schwesterschiffe der „Saaremaa“ zum Einsatz kommen wird, ist unklar. Telefonisch war die Reederei am Dienstagmorgen nicht erreichbar. Die Schwesterschiffe "Grete" und "Hiiumaa" liegen in Kiel und Bremerhaven.

Der Fährdienst zwischen Brunsbüttel und Cuxhaven war nach längerer Unterbrechung im Sommer 2015 mit zwei Fähren wieder eröffnet worden. Im April 2017 gab es dann eine mehrwöchige Unterbrechung des Dienstes aufgrund wirtschaftlicher Problemen bei der damaligen Reederei der Fähren. Im Mai wurde dann der Liniendienst mit einer Fähre wieder aufgenommen.