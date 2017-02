Bundesweit wird in Flensburg am häufigsten geklaut. Das geht aus einer aktuellen Studie des Vergleichsportals billiger.de hervor. Demnach wurden in der Stadt an der dänischen Grenze im Jahr 2015 hochgerechnet auf 100000 Einwohner 1308 einfache Ladendiebstähle der Polizei gemeldet.