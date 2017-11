Partner mit besonderem Biss

Eutin. Es ist morgens halb zehn in Eutin. Ein rauer Wind weht auf der Hubertushöhe, aus allen Himmelsrichtungen tönt Hundegebell. Nur einer steht wach und gut gelaunt auf einem Privatparkplatz der Polizei und begrüßt breit grinsend seine Gäste: Marcus Grotzky, stellvertretender Leiter der Abteilung Diensthundewesen der Landespolizei Schleswig-Holstein.

Ein Schutzhund ist unter anderem für die Trennung von Tätergruppen, Tätersuche, Spurenverfolgung nach einem Einbruch und Präsenzdienste zuständig. „Und klar ist der Hund auch dafür ausgebildet, dass er Angriffe auf meine Person vereitelt“, sagt Manuel Hamm, zuständig für die Schutzhundeausbildung. Besonders während seines Dienstes in Kiel-Gaarden sei ihm die Wirkung der Hunde aufgefallen. „Das war schon beeindruckend. Es ist ein ganz anderer Respekt, den die Hunde einflößen.“

Der Hund verstärkt das Team

Neben dem persönlichen Schutz, den er dem Beamten bietet, ist der Diensthund de facto auch eine Verstärkung des Einsatzteams. „Wenn es in einem Unternehmen einen Einbruch gibt und wir nicht wissen, ob der Täter noch da ist, schicke ich den Diensthund rein, und er arbeitet das selbstständig ab“, sagt Hamm. „Ich brauche mich nicht in die Gefahr zu begeben, diesen ungesicherten Raum zu betreten, das macht der Hund.“ Mithilfe seines ausgeprägten Geruchs- und Hörsinns spürt er den Täter auf und zeigt durch Bellen, dass er jemanden gefunden hat.

Ausschlaggebend für einen guten Diensthund: extremer Spieltrieb

Damit sich Hunde als Diensthunde eignen, benötigen sie eine hohe „Umweltsicherheit“: Sie müssen mit glatten Böden und Gittertreppen genauso zurechtkommen wie mit Höhe, engen Räumen und Dunkelheit. Außerdem ausschlaggebend: „Ein ganz extremer Spieltrieb“, sagt Hamm, „denn der Spürhund sucht nachher nichts anderes als sein Spielzeug.“

Bei der Ausbildung von Spürhunden wird eine Verknüpfung zwischen dem Präparat – also Rauschgift, Sprengstoff oder zum Beispiel Brandmittel – und etwas Angenehmem – Futter oder Spielzeug – hergestellt. „Das heißt, ich bringe dem Hund bei: Wenn du die Quelle dieses Geruchs findest, hast du dir dafür eine Belohnung verdient“, erklärt Hamm. Im Rauschgift- und Sprengstoffbereich zeigt der Hund seine Beute passiv an: Er setzt sich hin, blickt fokussiert auf die Fundstelle – und friert ein. Und tatsächlich, der Begriff passt: Als Onyx, Grotzkys belgischer Schäferhund, das versteckte Koks in einer Übungshalle findet, passiert etwas geradezu außerirdisches: Nachdem er agil und dynamisch über Tische und Schränke gelaufen ist, findet er die Stelle mit der versteckten Beute, setzt sich davor, fixiert die Stelle und bewegt sich keinen Millimeter. Er friert ein – als habe man beim Filmschauen auf „Pause“ gedrückt. Marcus Grotzky belohnt ihn mit einem Spielzeug. Geschafft.

Besondere Beziehung zwischen Polizist und Hund

Es braucht nicht viel Beobachtungsgabe, um zu sehen, dass zwischen Grotzky und seinem Onyx ebenso wie zwischen Hamm und seinem holländischen Schäferhund-Rüden Amon eine besonders enge Beziehung herrscht. Der Augenkontakt zwischen dem Beamten und seinem Hund scheint besonders intensiv, der Körperkontakt vertraut.

Als reines Einsatzmittel sehen die Beamten ihre Tiere nicht. Eine bloße berufliche Partnerschaft ist es auch nicht, denn nachdem der Täter gefangen, die Beute aufgespürt und die vermisste Person gefunden ist, nehmen Grotzky, Hamm und Co. ihre Hunde mit nach Hause. Zu ihren Familien und Kindern. „Zu Hause liegt mein Hund auch mal mit meinen zwei Kindern auf der Couch. Aber natürlich muss man aufpassen – das muss man aber bei jedem Hund. Nicht nur bei unseren Diensthunden“, sagt er.

Diensthund im privaten Raum

Wie gut der Diensthund mit der Familie klarkommt und andersherum, sei sowohl eine Charakterfrage als auch eine Frage der Einsatzerfahrung. Denn der Hund lernt durch Bilder. „Ich hatte mit meinem ersten Diensthund einen Einsatz in einem Mehrfamilienhaus. Danach ging er immer mit einer anderen Erwartungshaltung in solche Gebäude rein“, erzählt Hamm.

„Genauso kann es passieren, dass sich Mann und Frau streiten und anschreien, und der Diensthund tritt auf den Plan.“ Oder es gibt eine Feier zu Hause, die Stimmung ist toll, einer haut mit seiner Hand auf den Tisch – und der Hund steht da. „Das sind eben so Situationen, in denen man als Hundeführer immer drei Schritte voraus denken muss“, sagt Hamm.

Abschlussfrage an Marcus Grotzky: Kann er sich vorstellen, nicht mehr als Diensthundeführer zu arbeiten? „Eigentlich nicht.“