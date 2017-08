Atom-U-Boot nimmt Kurs auf Fehmarn

Kiel/Fehmarn. Der Ostsee-Einsatz des russischen Kampfverbandes um den Kreuzer „Petr Velikiy“ und dem Atom-U-Boot „Dmitriy Donskoy“ endet in dieser Woche.

Die beiden atomar angetriebenen russischen Einheiten haben am Montagabend die Bucht von St. Petersburg nach fünf Tagen wieder verlassen und die Reise zur Nordsee angetreten. Die schwedische und finnische Marine haben den aus mehreren Einheiten bestehenden Verband seit Montag beschattet. An der Operation beteiligte sich auch die schwedische Tarnkappenkorvette „Visby“.

Erst Rügen, dann Fehmarn

Die deutsche Marine erwartet den Verband in der Nacht zum Donnerstag vor Rügen. Danach sollen die großen Einheiten am Donnerstag die Kadetrinne und anschließend den Fehmarnbelt passieren. Es ist die erste Fahrt eines U-Bootes dieses Typs in die Ostsee. Tauchen kann das Boot dabei aufgrund der geringen Wassertiefe in dem Bereich der deutschen Gewässer nicht.

Fakten zum U-Boot „Dmitriy Donskoy“

Größtes Atom-U-Boot Die von zwei Druckwasserreaktoren angetriebene „ Dmitriy Donskoy “ ist das älteste U-Boot der Typhoon-Klasse, die von 1976 bis 1988 zu Zeiten der Sowjetunion gebaut wurde. Die 172 Meter langen und 23,3 Meter breiten U-Boote haben aufgetaucht eine Verdrängung von über 23000 Tonnen. Unter Wasser steigt die Verdrängung dieser Giganten sogar auf 48000 Tonnen. Zum Vergleich: Die deutschen U-Boote der Klasse 212A sind 54 Meter lang und verdrängen getaucht gerade mal 1800 Tonnen. Bekannt wurden die sechs U-Boote der „Typhoon“-Klasse durch einen Kino-Film. So diente die „Dmitriy Donskoy“ als Vorbild für den Hollywood-Film „ Jagd auf Roter Oktober“. Heute existieren nur noch drei der sechs Boote.

Angeführt wird der russische Verband von dem ebenfalls mit zwei Atomreaktoren angetriebenen Kreuzer „Petr Velikiy“ , dem Flaggschiff der russischen Nordflotte.

Das 250 Meter lange und rund 25000 Tonnen verdrängende Schiff hat zusammen mit dem U-Boot an der Parade zum Tag der russischen Seekriegsflotte in St. Petersburg teilgenommen. Zu dem Verband gehören noch ein weiterer Kreuzer und ein Zerstörer sowie ein Bergungsschlepper, der im Fall von Havarien den Schiffen helfen soll.