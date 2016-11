Kiel. Eine schikanierte Stieftochter, die Liebe zu einem Prinzen, Winterlandschaften und rauschende Kleider: Im November 1973 lief das Märchen "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" zum ersten Mal im Kino, zwei Jahre später folgte am 2. Weihnachtstag die erste Fernsehausstrahlung in Westdeutschland. Seitdem gehört der Defa-Klassiker zum Festtags-TV wie „Der 90. Geburtstag - Dinner for one“ zum deutschen Silvester-Programm.

In Tschechien wurde die Produktion aus dem Jahr 1973 zum besten Märchenfilm des 20. Jahrhunderts gewählt und in ganz Deutschland freut sich eine riesige Fangemeinde auf den alljährlichen Ausstrahlungsmarathon. Wann der TV-Klassiker 2016 ausgestrahlt wird, können Sie folgender Übersicht entnehmen:

Sendetermine von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" 2016

Datum Uhrzeit Sender 27.11.2016 12 Uhr Kika 4.12.2016 13.50 Uhr WDR 10.12.2016 14.30 Uhr ARD 23.12.2016 23.30 Uhr WDR 24.12.2016 12.10 Uhr ARD 24.12.2016 16.05 Uhr WDR 24.12.2016 20.15 Uhr ONE 25.12.2016 8.45 Uhr BR 25.12.2016 10.30 Uhr NDR 26.12.2016 9 Uhr RBB 26.12.2016 16 Uhr MDR

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ auf Netflix

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ist in Dauerschleife auch auf Netflix zu sehen - wie weitere Märchenfilme.