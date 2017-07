Drei Kilo Marihuana Zollbeamte stoppen 29-Jährigen auf A7

Innerhalb weniger Tage ein nächster größerer Drogenfund auf einer Autobahn in Schleswig-Holstein: Beamte einer Fahndungsgruppe von Zoll und Polizeien haben am Donnerstag einen 29-Jährigen an der A7-Raststätte Brokenlande gestoppt und ihm drei Kilo Marihuana abgenommen, berichtete der Zoll Kiel.