Leeres Angelboot sorgte für Großeinsatz

Noch am Morgen war in dem Boot ein Angler unterwegs gewesen: Etliche Rettungseinheiten haben sich am Mittwochmittag in Bewegung gesetzt, um nach dem Mann zu suchen, als das Boot einsam in der Eckernförder Bucht trieb. Die Wasserschutzpolizei Kiel erreichte ihn schließlich telefonisch an Land.