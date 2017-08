Weiterhin keine Fipronil-Nachweise in SH

In Schleswig-Holstein gibt es weiterhin keine Hinweise auf von Fipronil belastete Lebensmittel. Das ist das Ergebnis zahlreicher vorsorglich angeordneter Untersuchungen in den vergangenen Wochen. Verbraucherschutzministerin Sabine Sütterlin-Waack informierte das Kabinett am Dienstag darüber.