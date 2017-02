Ein Toter bei Gewalttat in Bad Oldesloe

In Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) ist am späten Sonntagabend ein Mensch gewaltsam ums Leben gekommen. Es werde hinsichtlich eines Tötungsdeliktes ermittelt, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Er dementierte Medienberichte, wonach es eine Schießerei gegeben habe: „Keine Schießerei.“