Spürbarer Anstieg im Oktober

Kiel. Im Vergleich zu den Vorjahren gab es nach Angaben eines Sprechers des Landespolizeiamtes allerdings einen spürbaren Rückgang, denn im Oktober 2016 wurden noch 500 Einbrüche registriert und im gleichen Monat 2015 fast 800.

Gegen einen weiteren Anstieg setzt die Landespolizei weiter auf das Wohnungseinbruchdiebstahlskonzept (WED-Konzept). Bausteine seien Prävention, Ermittlungen, die sich auf Serien- und Bandentäter konzentrieren, die Sicherung von Spuren am Tatort, die zentrale Auswertung aller WED-Taten im Landeskriminalamt Schleswig-Holstein und die Öffentlichkeitsarbeit, so der Sprecher weiter.

Neben den bewährten beratenden und unterstützenden Angeboten der polizeilichen Präventionsstellen wird es am Sonnabend 4. November, von 11 bis 17 Uhr den Tag des Einbruchschutzes in Ahrensburg geben. Im Umfeld dieses Tages wird erstmals eine größer angelegte Aktion in den Sozialen Medien der Landespolizei (Facebook + Twitter) durchgeführt.

Am heutigen Freitag sollen die "Fans" u. "Follower" der Landespolizei auf allen Kanälen Fragen zum Thema Einbruchschutz und WED-Bekämpfung stellen können. Wie der Sprecher sagte, würden Experten des Landespolizeiamtes und des Landeskriminalamtes in Zusammenarbeit mit dem Social Media-Team die Fragen beantworten.

Einbrecher brauchen nur wenige Minuten für ihre Tat. Deswegen sei es besonders wichtig, Haus und Wohnung wirksam zu sichern und auch bei kurzer Abwesenheit immer zu verschließen. Wer verdächtige Personen in der Nachbarschaft beobachtet, sollte sofort 110 wählen.

Weiter Tipps: In der Dämmerungszeit und in den Abendstunden auf Zeitschaltuhren und Lichtsensoren einsetzen. Diese Hilfsmittel erwecken einen bewohnten Eindruck. Wichtig sind zudem zuverlässige mechanische Sicherungen an Türen und Fenstern. Infos dazu: www.polizei.schleswig-holstein.de