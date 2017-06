Kiel. Dies war der Polizeibeauftragten in den vergangenen Wochen verwehrt geblieben: „Ich habe mehrfach um Gespräche mit dem Innenministerium gebeten, um eine gemeinsame Regelung zu finden – leider vergeblich“, sagt El Samadoni. Ein Sprecher des neuen Ministers versicherte, dass es „zeitnah ein Treffen geben“ werde.

Zur Erinnerung: Überraschend hatte die Polizeiabteilung von Jörg Muhlack Anfang Juni einen Erlass veröffentlicht – kurz nachdem El Samadoni öffentlich mitgeteilt hatte, die Vorwürfe von zwei ehemaligen LKA-Ermittlern wegen Aktenmanipulation und Mobbing gegen den heutigen Landespolizeidirektor Ralf Höhs und den damaligen Leiter der Soko Rocker, Stefan E., zu prüfen. In dem fünfseitigen Schreiben gibt das Innenministerium der Landespolizei eine „Verfahrensregelung für die Zusammenarbeit“ mit der Beauftragten vor. Innenstaatssekretärin Manuela Söller-Winkler (SPD) hatte im Innen- und Rechtsausschuss betont, mit der Polizeibeauftragten bereits seit längerem im Austausch hinsichtlich des Erlasses zu stehen. El Samadoni stellte anschließend klar, dass dieses Papier nicht mit ihr abgesprochen gewesen sei und den falschen Eindruck erwecke, dass das Ministerium und die Landespolizeiführung über alle Schritte der Polizeibeauftragten informiert werden müssten. Dies hatte für Verunsicherung innerhalb der Landespolizei gesorgt.

Jetzt war der Druck so groß, dass sich die Polizeibeauftragte zum Handeln gezwungen sah. 130 Petitionen haben sie bislang erreicht – in 91 Fällen waren es Beamte, die auf sie zugekommen sind. „Polizisten haben immer wieder nachgefragt, wie es nun mit der Vertraulichkeit von Gesprächen aussieht. Aus diesem Grunde habe ich einen Erlass mit ,Hinweisen zur Arbeitsweise der Polizeibeauftragten’ erarbeitet.“ Die verbindlichen Richtlinien, in denen sie Hilfesuchenden absolute Vertraulichkeit garantiert, sollen heute im Internet auf der Webseite der Polizeibeauftragten veröffentlicht werden.