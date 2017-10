Einbrecher hinterlassen Hakenkreuze

Bad Segeberg. Außerdem stahlen die Unbekannten Bargeld und Wertsachen. Der Staatsschutz nahm die Ermittlungen auf.Die Polizeigruppen, die gestern mit Diensthunden durch die Innenstadt zogen, sorgten für große Aufmerksamkeit. Eine Stunde lang schnüffelte Spürhund Ivan im Stadtgebiet. Später wurde er von Hund Luis abgelöst.

Der Einbruch ereignete sich nach Auskunft der Bezirkskriminalinspektion Kiel zwischen 18 Uhr am Freitag und 16 Uhr am Sonntag. In dieser Zeit war der Wohnungsinhaber in Kiel, um Freunde zu besuchen. Seit vier Jahren wohnt der syrische Asylbewerber in Bad Segeberg.

Auch zwei Häuser weiter hinterließen die Täter große Hakenkreuze an Fassaden – auch dort wohne ein Asylbewerber, erläuterte der verängstigte Syrer.

Nach Einschätzung der Kieler Ermittler ist die Beute eher das kleinere Problem bei diesem Einbruch. „Das meiste ist der Sachschaden“, sagte der Polizeisprecher. Das Kommissariat 5 der Bezirkskriminalinspektion, zuständig für den Staatsschutz, sei bei den Ermittlungen federführend. Bei derartigen Straftaten stellt sich oft die Frage, ob es sich um rechtsradikale Täter handelt oder um Einbrecher, die eine falsche Spur legen wollen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0431/1603333 bei ihr zu melden.

