Axel Bernstein starb durch Unfall

Wahlstedt / Kiel.. Nach Mitteilung der Behörde kann somit nach Ende der Obduktion in der Kieler Gerichtsmedizin und dem Abschluss der kriminalpolizeilichen Ermittlungen zudem jede Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden.

Sowohl in den sozialen Netzwerken als auch den örtlichen Lokalen hatte es in den vergangenen Tagen wilde Spekulationen über Bernsteins Tod gegeben. Ein gewaltsamer Angriff auf den Christdemokraten, der seit 2005 im Landtag saß, hatte allerdings auch nicht ernsthaft zur Diskussion gestanden. Ein Todesermittlungsverfahren wird in allen Fällen in Gang gesetzt, in denen ein Mensch ohne Zeugen oder medizinische Beaufsichtigung stirbt. Die Stellungnahme der Staatsanwaltschaft beendet nun Gerüchte um den Tod des Christdemokraten.

Die Anteilnahme an Axel Bernsteins Tod ist nach wie vor groß. Bundesweit wurde darüber berichtet. Von fast allen Parteien gingen wertschätzende Stellungnahmen ein. Der Experte für Innen- und Medienpolitik galt als Mann der leisen Worte, der sich nie zu Poltereien hinreißen ließ, sondern sich auch bei politischen Gegnern Respekt und Anerkennung erarbeitete.