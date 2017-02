Nach dem Reizgas-Austritt am Hamburger Flughafen ermittelt die Polizei. Unter anderem sollen Videoaufnahmen ausgewertet werden, wie ein Sprecher am Montag mitteilte. Es bestehe der Verdacht einer gefährlichen Körperverletzung, es werde aber in jede Richtung ermittelt, sagte der Sprecher weiter.