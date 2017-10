Schmidts Ferienhäuschen ist verkauft

Langwedel. In dem Ort im Kreis Rendsburg- Eckernförde denken sie gern an die alten Zeiten zurück.Helmut und Loki Schmidt brachten einst die große Politik in die 1500-Einwohner-Gemeinde. „Immer, wenn die Staatskarossen durchs Dorf rollten, wusste man: Helmut Schmidt war da“, erinnert sich Holger Spießhoefer (69), der 33 Jahre lang Bürgermeister war. Staatsgäste seien gern mit dem Hubschrauber auf dem Sportplatz gelandet. Von dort ging es in den Wald hinein, nach einem Stück Sandweg standen die Gäste vor zwei hohen Toren. Das eine führte zu den Schmidts, hinter dem anderen hatte lange Zeit Schmidts Freund Karl-Wilhelm Berkhan, von 1975 bis 1985 Wehrbeauftragter, sein Ferienhaus.

Zusammen mit einem Busunternehmer aus Kiel hatten die Männer ein großes Grundstück von einem Landwirt gekauft und brüderlich geteilt. Jeder zahlte gut 3300 Mark für mehr als 3000 Quadratmeter Land mit je 30 Meter Seeufer.

Die Schmidts ließen eine Gartenlaube bauen: Wohn- und Schlafzimmer, eine Küche mit zwei Herdplatten auf 30 Quadratmetern. 1958 verbrachte die Familie ihren ersten Sommer in dem Häuschen.

„Immer wenn Helmut Schmidt beruflich aufstieg, wurde etwas dazugebaut“, erzählt Spießhoefer, der zunächst als Maurerlehrling an dem Haus auf dem Schmidtschen Grundstück mitwirkte. Der frühere CDU-Mann und der SPD-Politiker Schmidt blieben all die Jahre in Kontakt. „Wir waren auch dort eingeladen“, sagt Spießhoefer, der im Jahr 1984 Bürgermeister wurde. Da war Helmut Schmidt als Bundeskanzler bereits abgewählt. Schmidt sei immer interessiert gewesen zu erfahren, was im Ort los war. „Wir haben echt eine tolle Zeit mit ihm verbracht.“ Noch heute kämen Menschen in den Ort, die fragten, wo Schmidt sein Ferienhaus hatte, berichtet Spießhoefer. „Er war ja auch ein beliebter Kanzler.“

Von Julia Paulat