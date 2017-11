Gemüse blühen lassen - für Insekten

Kiel. Ich würde gerne etwas für Insekten tun. Gibt es etwas, was nicht viel Arbeit macht und nicht so teuer ist?

Pusch: Ein paar größere Steine auf einen Haufen, nach Süden ausrichten, die Zwischenräume mit Sand füllen – das ist ideal für Wildbienen, von denen 70 Prozent Bodenbrüter sind, aber auch gut für Eidechsen und Schmetterlinge.

Heigelmann: Oder ein paar Tüten mit Samen von Schnittlauch, Petersilie, Möhren, Pastinaken, Zwiebeln kaufen, die Samen mischen, in einem Beet aussäen und – wichtig – alles blühen lassen. Das ist spektakulär, was sich da an Insekten tummelt. Und eine Möhre kann man sich ja trotzdem ziehen!

In meinem Garten gibt es einen großen Rasen. Womit erreiche ich da die größte Artenvielfalt?

Heigelmann: Machen Sie eine Streuobstwiese daraus. Streuobstwiesen sind die artenreichsten Naturflächen Europas. Schon an einem Apfelbaum lassen sich viele Arten erleben.

In mein Insektenhotel kommen keine Insekten. Warum?

Pusch: Viele Produkte sind einfach Mist! Am besten ist ein Laubholz, mit Löchern mit zwei bis sechs Millimetern Durchmesser und mindestens acht Zentimetern Tiefe. Und die müssen sauber ausgebohrt sein, sonst verletzen die Insekten ihre Flügel.

Ich habe nur einen Balkon. Was kann ich da für Insekten und auch Vögel tun?

Elak: Schon ein Balkonkasten kann viel Lebensraum geben! Schwierig ist es für Insekten, wenn der Balkon sehr hochliegt und windstark ist, dorthin schaffen es nur Hummeln. Ansonsten sind Kletter- und Rankpflanzen wie Efeu und Klematis gut fürs Klima, gut als Nahrung und Schutz für Vögel und Insekten.

Welche Pflanzen eignen sich auch auf dem Balkon?

Elak: Bitte keine Geranien! Stattdessen Blumen, die auch im Garten gut für Insekten sind, etwa Feuerbohnen, Kapuzinerkresse, Löwenmäulchen, Schnittlauch, Petersilie, Mauerpfeffer, Fetthenne, Akelei, Fuchsien, Ringelblume, Anemone, Flocken- und Glockenblume und gerne auch eine Sonnenblume.

Ich habe nicht viel Geld, aber noch Platz im Garten. Was kann ich da für die Natur tun?

Elak: Pflanzen Sie heimische Stauden! Fragen sie in der Nachbarschaft, ob Sie etwas abbekommen oder gehen Sie auf Staudenmärkte. Die Stauden sind preiswert und an unser Klima angepasst.

Ich habe im Gewächshaus Spinnmilben und Weiße Fliegen. Gibt es dagegen etwas Unbedenkliches?

Arp: Gegen die Weiße Fliegen helfen Schlupfwespen – da hängen Sie einfach eine Karte mit Puppen in die Pflanze. Gegen die Spinnmilbe hilft die Raubmilbe Phytoseiulus, die wird aus einer Dose auf die Blätter ausgestreut.

Bei meinen Rhododendren machen die Larven vom Dickmaulrüssler die Wurzeln kaputt. Was mache ich da ohne Gifteinsatz?

Arp: Da helfen Nematoden, also Fadenwürmer. Die werden ganz einfach mit der Gießkanne ausgebracht.

Soll ich eigentlich Vögel füttern?

Pusch: Das ist primär gut, um Vögel zu beobachten. Wichtig ist ein strukturreicher Garten, mit Hecke, Bäumen, Efeu, Sonnenblumen, Disteln, Karden, generell vielen Stauden – die Blütenstände im Herbst stehen lassen!