Im Saarland und in Bayern ist am Dienstag ein Feiertag - beide Bundesländern feiern Mariä Himmelfahrt. In Schleswig-Holstein müssen die Menschen wie gewohnt zur Arbeit. Aber warum hat Schleswig-Holstein eigentlich weniger Feiertage als andere Bundesländer? Hier finden Sie ein Video, das den Umstand erklärt.