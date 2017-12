Bahnfahrer müssen Geduld haben

Kiel. Die Wagen stehen voraussichtlich erst Anfang 2018 zur Verfügung – dann mit mehr als dreijähriger Verzögerung. Insgesamt umfasst die Lieferung für das neue Fahrplankonzept 17 Doppelstockwagen, die jeweils aus zwei Steuer- und zwei Mittelwagen bestehen.

"Auf die größte Fahrplanverbesserung in diesem Winter müssen wir leider noch etwas warten. Das ärgert mich wirklich – und wirft erneut kein gutes Licht auf die Fahrzeugindustrie", sagte Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) auf Anfrage. Auch Torsten Reh, Chef der DB Regio Nord, zeigte sich enttäuscht. Man sei sehr verärgert darüber, dass BT so kurz vor dem Fahrplanwechsel erneute Lieferverzögerungen angekündigt habe. "Nach einem Herbst voller Gedulds- und Härteproben hätten wir unseren Fahrgästen gerne einen komfortablen Start in die Wintersaison ermöglicht." Besonders betroffen von den fehlenden Wagen sind Bahnkunden, die mit der Regionalexpress-Linie 7 zwischen Neumünster und Hamburg unterwegs sind. Dort stehen dann vorübergehend nur 350 Sitzplätze zur Verfügung. Zur Hauptverkehrszeit sei mit Engpässen zu rechnen, teilte DB Regio Nord mit.