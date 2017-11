Betrüger jagen Rentner das Jagdgewehr ab

Dänischer Wohld. „Dahinter steckt ein Betrügerring, dessen Spuren auch ins Ausland führen“, sagt Staatsanwalt Michael Bimler. Dass die Täter Waffen erbeuteten, sei neu, hieß es.

In diesem Fall hatten die Ermittler Glück: Die Jagdgewehre konnten dank bundesweiter Ermittlungen kurz nach der Tat in Bremen bei einer Durchsuchung sichergestellt werden. „Wir gehen davon aus, dass die Überbringer der Beute nicht zum engeren Kreis der professionell organisierten Gruppe gehören“, sagte Bimler. Allein im Landgerichtsbezirk Kiel gäbe es aktuell sechs ähnliche Fälle, die man der Gruppierung zurechne. Allerdings brachten die Kriminellen ihre Opfer hier – wie sonst üblich – dazu, Schmuck und Geld herauszugeben.

Im Fall des Jägers funktionierte die Masche so: Das ältere Ehepaar erhielt gegen 23 Uhr den Anruf eines Mannes, der sich „als Ober- oder Hauptkommissar ausgab und ordentlich Druck machte“. Angeblich habe die Polizei Informationen, dass eine rumänische Einbrecherbande in der Gegend aktiv sei und dass die Adresse des Ehepaars auf einer Opferliste vermerkt sei. Bimler: „Die Täter fragten nach Wertgegenständen im Haus, die ein verdeckter Ermittler zur Sicherheit abholen sollte. Zunächst sprach der Anrufer mit der Ehefrau und dann mit dem Mann. So erhielt er überhaupt erst Kenntnis von den Jagdwaffen.“ Der ältere Herr war misstrauisch. „Ich war nicht sicher, ob der Anrufer wirklich ein Polizist ist“, sagte er unserer Zeitung. „Ich sollte zum Beweis auflegen und dann eine Polizeinummer mit den Ziffern 110 wählen. Ich bin der Anweisung genau gefolgt und wurde tatsächlich zu dem Anrufer durchgestellt. Da war ich beruhigt.“

Allerdings bedienten sich die Täter eines ausgeklügelten Tricks: Sie ließen ihr Opfer eine regionale Vorwahl vorweg wählen, was bei automatischer Wiederholung der Anrufernummer leicht zu übersehen ist. „Die Täter nutzen eine Software, die dem Anrufer eine Nummer nach Wunsch verleiht. So wird der Angerufene getäuscht, weil er eine vertraute Nummer, vielleicht sogar von Familienangehörigen, sieht“, so der Staatsanwalt. „Der offizielle Polizeiruf 110 ohne Vorwahl lässt sich nach unserer Kenntnis nicht fälschen.“

Bleibt die Frage, warum die Opfer in diesen Fällen nicht schnell Familie oder Nachbarn über die merkwürdigen Anrufe informieren, bevor sie gutgläubig ihre Wertsachen herausgeben. „Die Täter machen die Sache dringlich, wecken Angst und halten ihre Opfer am Telefon fest, bis der angebliche Kollege klingelt und die Beute abholt“, sagt Bimler. So war es im Fall des Jägers. Er händigte die Gewehre an den vermeintlichen Ermittler aus. Der hatte sich, wie am Telefon angekündigt, als Victor zu erkennen gegeben.