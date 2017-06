Kreis Segeberg. Das dürfte vielen Nutzern von Facebook und Twitter eine Warnung sein: Erstmals hat ein Schleswig-Holsteiner der Landespolizei rund 500 Euro zahlen müssen, weil er eine Falschmeldung zu einem Polizeieinsatz in der Gemeinde Pronstorf (Kreis Segeberg) verbreitet hatte. Diese Fake News richtigzustellen, hatte die Beamten Zeit und Personalaufwand gekostet – wofür der Verursacher der Falschmeldung nun aufkommen musste.

„Der Betroffene hat den Kostenbescheid bereits Anfang Juni beglichen“, teilte Torge Stelck, Pressesprecher des Landespolizeiamtes in Kiel, jetzt auf Anfrage mit. „Es wurden Einsatzkosten für die Alarmierung und den Einsatz von zwei Beamten in Rechnung gestellt. Dies ergab insgesamt eine Forderungssumme von rund 500 Euro.“ Weitergehende Angaben zum Betroffenen wollte er nicht machen.

Der Mann, der wohl aus dem Raum Lübeck stammt, hatte mit Fake News einen Großeinsatz der Polizei behindert und Panik geschürt. Anlass war ein dramatisches Geschehen am 20. März im Pronstorfer Ortsteil Reinsbek gewesen. Polizei und Rettungskräfte waren seinerzeit zu einem Familiendrama geeilt. Ein damals 19-Jähriger hatte drei Angehörige mit Messer und Beil verletzt und war geflüchtet. Die Polizei hatte aufwändig gefahndet, unter anderem auch mit einer Hubschrauberbesatzung. Stunden später stellte der junge Mann sich der Polizei. Gegen ihn wurde später Haftbefehl erlassen. Gefunden wurden auf seinem Fluchtweg später auch ein Bogen und mehrere Pfeile, die er bei sich gehabt und während seiner Flucht abgelegt hatte.

Der Fall machte fast zeitgleich zur Fahndung in sozialen Internetmedien wie Twitter und Facebook Schlagzeilen. Dort wurden mehrere Falschmeldungen verbreitet. So hieß es, die Polizei sei mit Spezialeinsatzkräften im Einsatz und habe die Bewohner gebeten, die Öffentlichkeit zu meiden. Gewarnt wurde in den Posts sogar vor einem „Amokläufer“.

Bei der Leitstelle, der örtlichen Polizeiwache und der Segeberger Polizeipressestelle liefen daraufhin die Telefone durch Anrufe besorgter Menschen heiß. „Wir wurden von der eigentlichen Arbeit abgehalten“, hatte damals Polizeipressesprecherin Silke Westphal kritisiert. „Die Arbeit auf der Leitstelle hat sehr gelitten.“ Außerdem musste die Polizei noch in der Nacht Beamte des Landespolizeiamtes (LPA) in Kiel alarmieren, damit diese die Falschmeldungen in den sozialen Medien richtigstellen.

Um ein Zeichen zu setzten, beschloss das LPA, gegen den Urheber der Falschmeldungen vorzugehen. Erstmalig in Schleswig-Holstein. Dem Verursacher wurde eine „Kostenmitteilung“ zugestellt. „Das war ein Präzedenzfall“, bestätigt jetzt LPA-Pressesprecher Stelck. „Auch nachlaufend war er bisher einzigartig.“

Unter Falschmeldungen hatte die Polizeiarbeit allerdings zuvor schon mehrfach gelitten. 2016 etwa war die „Nachricht“ verbreitet worden, die Polizei warne in Neumünster vor „Horror-Clowns“, die ihr Unwesen treiben würden. Stelck hatte schon im April die Verbreiter von Fake News gewarnt. Dies könne für die Verursacher auch strafrechtliche Konsequenzen haben.