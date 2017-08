ADAC warnt vor heftgen Staus

Kiel. Im Norden seien die A1 und die A7 besonders betroffen. Wer es einrichten könne, solle seine Hin- oder Rückreise statt aufs Wochenende lieber auf Dienstag oder Mittwoch legen, sagte eine ADAC-Sprecherin am Freitag.

Die Polizei sah die Lage dagegen noch entspannt. Man rechne mit starkem Verkehr sowohl Richtung Norden als auch Richtung Süden, aber bislang nicht mit größeren Behinderungen, sagte ein Sprecher des Verkehrslagezentrums in Kiel. Die Situation sei schwer vorherzusagen, da auch das Wetter eine Rolle spiele. Die Hamburger Polizei rechnet mit Behinderungen auf der A1 an der Elbbrücke und auf der A7 am Elbtunnel.

Auch Besucher des «Wacken Open Air» müssen sich bei ihrer Abreise am Wochenende auf Behinderungen einstellen. Vor allem am Sonntagvormittag könne es auf den Straßen rund um den Ort Staus geben, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Itzehoe.

Von KN-online