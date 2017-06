Halstenbek. Nach einem Notruf gegen 20 Uhr fuhren mehrere Streifenwagen zu dem Endreihenhaus im Heideweg. Wie ein Polizeisprecher sagte, soll es zuvor zu einem lautstarken Streit zwischen einem 33-jährigen Mann aus Hamburg und einem 17-jährigen Flüchtling gekommen sein. Der Grund: Der Jugendliche soll mit Straßenschuhen eine durch den Mann gerade geputzte Treppe betreten haben.

Wie Zeugen sagten, soll der 33-Jährige vor Wut mit Hantelscheiben auf den 17-Jährigen losgegangen sein, bevor eine Sozialpädagogin einschritt und sich gemeinsam mit dem Jugendlichen in einem Zimmer des Hauses verschanzte. Nach Polizeiangaben folgte der mittlerweile mit einem Messer bewaffnete Mann den Beiden, drang gewaltsam in dasselbe Zimmer ein und bedrohte sie mit den Worten "I kill you!".

Der Sozialpädagogin gelang es nach beruhigenden Worten, zusammen mit dem Jugendlichen ins Obergeschoss zu flüchten, während nahezu zeitgleich die Polizei eintraf. Die Beamten nahmen den 33-Jährigen fest und stellten das Küchenmesser sicher. Rettungskräfte versorgten den leicht verletzten 17-jährigen afghanischen Flüchtling in einem Rettungswagen.

Ein 16-jähriger Zeuge des Geschehens erlitt einen Schock und wurde ohnmächtig. Der Festgenommene klagte im Polizeireviers Pinneberg später über Schmerzen. Er kam ins Krankenhaus.

Von KN