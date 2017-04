Feuer in Hochhaus auf Sylt

Eine brennende Müllanlage in einem 14-stöckigen Hochhaus in Westerland auf Sylt hat bei der Feuerwehr für eine lange Nacht gesorgt. Die Flammen waren in der Nacht zum Sonntag aus zunächst unbekannter Ursache in der geschlossenen Müllanlage ausgebrochen, wie ein Feuerwehrsprecher am Sonntag sagte.