Nach dem Brand eines Reetdachhauses in Struckum im Kreis Nordfriesland geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Der 39-jährige Eigentümer habe gestanden, sein Feriendomizil in der Nacht zu Dienstag selbst in Brand gesteckt zu haben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern noch an.