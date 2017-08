Großbrand in einer Lagerhalle

Lübeck. Als die Kameraden eintrafen, habe die linke Seite des mehrteiligen Gebäudekomplexes bereits komplett in Flammen gestanden. Umliegende Straßen in dem Gewerbegebiet im Stadtteil St. Gertrud wurden für die Löscharbeiten gesperrt. Auch einige Stunden nach Ausbruch des Feuers bekämpfte die Feuerwehr noch Glutnester in dem Gebäude.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befand sich im Erdgeschoss der Halle unter anderem ein Tischlereibetrieb. Im Obergeschoss sollen Büroräume liegen. Wie hoch der Schaden ist, konnte die Polizei am Morgen noch nicht sagen. Sobald das Feuer vollständig gelöscht ist, nehmen Brandermittler die Arbeit auf, um die Ursache herauszufinden.

Von KN