Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr haben am frühen Sonnabendmorgen in Hamburg-Neuengamme ein verunglücktes Pferd aus einer Notlage gerettet. Der rund 500 Kilo schwere Hengst "Laban" sei in einen Wassergraben gerutscht, aus dem er sich nicht mehr eigenständig befreien konnte.