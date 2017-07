Starker Regen sorgte für Einsätze

Kiel. Zwölfmal musste die Feuerwehr in Kiel ab 3.30 Uhr im gesamten Stadtgebiet ausrücken um das Wasser aus Kellern und Tiefgaragen zu pumpen, so die Einsatzleitstelle auf Nachfrage von KN-online. In Bordesholm stand die Bahnhofstraße unter Wasser. Dort wurden selbst Gullydeckel aus den Schächten gedrückt, wie die Polizei in Neumünster mitteilte. Um 04.03 Uhr wurde aus Bredenbek in Höhe des Kindergartens und des Sportplatzes ebenfalls "Land unter" gemeldet.

Die Stadt Neumünster blieb hingegen verschont: Von dort wurden keine wetterbedingten Einsätze gemeldet.

Von KN-online