Flensburg. Nur in Frankfurt an der Oder gab es ebenfalls so wenige. Am häufigsten blitzte es 2016 im nordrhein-westfälischen Kreis Wesel mit 4,1 Einschlägen.

„Im Jahr 2016 gab es in Deutschland auffallend wenige Blitzeinschläge“, sagte Stephan Thern, Leiter des Blitz-Informationsdienstes. Im normalerweise blitzreichen August habe es nur sehr wenige Gewitter gegeben. Insgesamt schlugen in Deutschland im vergangenen Jahr mit 432 000 Blitzen so wenige ein wie seit 1999 nicht mehr. 2015 waren noch rund 550 000 Blitze am Himmel zu beobachten.

Mit rund 1,7 Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer belegte Hamburg den ersten Platz als blitzreichstes Bundesland. Grund waren den Angaben zufolge wenige, dafür umso heftigere Gewitter. Das benachbarte Schleswig-Holstein war mit 0,7 Einschlägen das blitzärmste Bundesland. Die Blitzeinschläge werden in der Karlsruher Blitzzentrale des Siemens-Konzerns registriert. Prinzipiell gilt: Im bergigen Süden Deutschlands schlägt der Blitz häufiger ein als im Norden.

Von lno