Nach Brandstiftung: Belohnung ausgelobt

Flensburg. Das Feuer brach am 4. Juli 2017 gegen 3.15 Uhr auf dem Fahrgastschiff "Jürgensby" aus, der Fahrgastraum brannte in voller Ausdehnung. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von einer Brandstiftung aus. Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat oder zur Ergreifung des Täters führen hat die Versicherung des Schiffseigners nun eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro ausgelobt.

Wer zum fraglichen Zeitraum Personen an Bord gesehen oder verdächtige Beobachtungen im Bereich der Hafenspitze gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Kommissariat 2 der BKI Flensburg unter der Rufnummer 0461/4840 in Verbindung zu setzen.

Von KN