Flensburg. An der Uni, «die sich in ihrem Leitbild auf "Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Vielfalt" verpflichtet hat, gibt es keinen Raum für antisemitische, fremden-, frauen- und islamfeindliche Inhalte», teilte die Hochschule am Mittwoch zur Begründung mit. Zuvor hatten mehrere Medien über die Ausstellung und ihre Absage berichtet.

Unter dem Titel «Lügenpresse - Fake News» hatte der Zeichner Werke in einem Ausstellungs- und Begegnungsraum der Uni ausstellen wollen. Der Organisator der ab Mitte Mai für eine Woche geplanten Schau habe nicht gewusst, was einige von Wiedenroths Karikaturen zeigen, sagte eine Uni-Sprecherin. «Er hat nicht recherchiert, um wen es sich handelt.»

Nach Presseanfragen zu dem Thema habe man sich umgehend entschlossen, die Ausstellung abzusagen. «Die Karikaturen von Götz Wiedenroth machen sich für Positionen stark, die an der EUF keine Heimat haben.»

Der 51-jährige Wiedenroth ist seit mehr als 20 Jahren als Karikaturist in Flensburg tätig und reagierte auf seiner Homepage auf die Absage empört - und veröffentlichte eine Auswahl der verschwörungstheoretisch und radikal wirkenden Zeichnungen, die er den Angaben zufolge gern ausgestellt hätte.

