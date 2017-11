Ihr Revier ist die See

Fuhlendorf. Drei Tage dauerte die Bergung der „Glory Amsterdam“. Zwei Hubschrauber der Fuhlendorfer waren bei der Rettungsaktion im Einsatz. Pilot Tino Dannenberg war einer von ihnen. Zusammen mit einem Kollegen war er am letzten Tage dafür verantwortlich, ein Team auf dem Havaristen abzusetzen. Seine Aufgabe: eine sogenannte Schleppverbindung herstellen. Dies gestaltete sich schwierig: „Es war ein heftiger Wellengang mit sieben bis acht Meter hohen Wellen. Das Schiff schaukelte mit mehr als 30 Grad hin und her um seine Längsachse“, erzählt Dannenberg. „Selbst die Schiffsbesatzung war seekrank, sodass zusätzlich auch noch ein Verletztenversorgungsteam mit Notarzt durch den Hubschrauber an Bord der ,Glory Amsterdam’ gebracht werden musste.“

In Einsätzen wie diesem sind die Hubschrauberbesatzungen aus Fuhlendorf nur Unterstützer. „Wir bringen alles an Bord, was benötigt wird, und überwachen aus der Luft die Abläufe“, sagt Dannenberg. Doch dem Havariekommando zu helfen, ist nur eine von vielen Aufgaben, die die Piloten für die Bundespolizei und andere Behörden verrichten. Ein Schwerpunkt ist die polizeiliche Überwachung und Aufklärung aus der Luft sowie der Transport von Einsatz- und Spezialkräften. Doch auch Staatsgäste und Bundespolitiker fliegen die Piloten. „Wir haben schon mehrfach Bundeskanzlerin Angela Merkel transportiert“, sagt Dannenberg. Viel geredet werde mit den prominenten Passagieren nicht, aber: „Die Bundeskanzlerin ist immer sehr zugänglich und auch mal bereit, Fotos mit uns zu machen“, erzählt der Pilot. Unterstützung im Katastrophenfall sowie die zivile Luftrettung gehören ebenfalls zum Profil der Flieger.

Als eine von vier Fliegerstaffeln der Bundespolizei sind die Fuhlendorfer in erster Linie in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Bremen und Niedersachsen sowie über Nord- und Ostsee im Einsatz. Die Überwachung der Seegebiete stellt einen besonderen Schwerpunkt dar. Dort sind die Piloten vor allem in Sachen Umwelt-, Fischerei- und Grenzschutz sowie als Schifffahrtspolizei unterwegs. „Mit jährlich mehr als 2000 Flugstunden über See gehört die Überwachung der Seegebiete zu einer unserer anspruchsvollsten Aufgaben“, sagt Polizeioberrat Ingo Walter, stellvertretender Leiter der Fliegerstaffel. „So sind wir angemessen präsent und helfen dabei, die Seegebiete zu sichern und zu schützen.“

Mindestens einmal am Tag fliegt ein Hubschrauber über die See, um etwa nach Umweltsündern Ausschau zu halten. „Wir suchen zum Beispiel nach Ölspuren im Wasser“, sagt Dannenberg. Entdecken die Piloten etwas, werden Wasserproben genommen. Zu diesem Zweck fliegt ein Beamter der Maritimen Ermittlungs- und Fahndungsgruppe der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt aus Neustadt in Holstein mit. „Wir ziehen die Proben aus dem Wasser und der Ermittlungsbeamte übergibt diese nach der Landung an die zuständige Wasserschutzpolizei oder an das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie zur Untersuchung. Oft kann man die Probe einem Schiff zuordnen. Dann kommt es zur Strafanzeige“, erklärt der Pilot. In den 1980er Jahren habe man bis zu zwei Mal täglich Ölverschmutzungen entdeckt. Dazu komme es mittlerweile aber nicht mehr so häufig. „Das liegt zum einen daran, dass die Schiffe heute bereits in den Häfen kontrolliert werden und zum anderen haben sich unsere regelmäßigen Seeüberwachungsflüge herum gesprochen.“

Auch wenn sich bei Windkraftanlagen auf hoher See ein Arbeiter verletzt, sind die Hubschrauber im Einsatz. „Wir übernehmen regelmäßig den Transport von Ermittlungsteams zur Aufnahme von Erstermittlungen am Ereignisort“, sagt Dannenberg.

Alle Piloten sind ausgebildete Polizeibeamte. Wer Pilot bei der Bundespolizei werden will, muss sich nach Abschluss der Ausbildung im mittleren oder gehobenen Polizeivollzugsdienst einem Auswahlverfahren stellen. Danach durchlaufen sie eine 16-monatige Ausbildung mit 650 Stunden Theorie, 180 Flugstunden und 200 Stunden technisch-praktischer Arbeit. Danach sind die Piloten bereit, im Hubschrauber H135 von Airbus erste Einsätze zu fliegen. Doch für die anspruchsvollen Einsätze braucht es mehr Übung. „Fünf bis zehn Jahre kann es dauern, bis der Pilot verantwortlich maritime Einsätze fliegen darf“, sagt Ingo Walter.

Von kn online