Land macht Asylunterkünfte dicht

Boostedt. "Die seit Monaten deutlich gesunkenen Flüchtlingszahlen ermöglichen diese Reduzierung", sagte Innen-Staatssekretär Torsten Geerdts (CDU) in Boostedt. Konkret: Im laufenden Jahr kamen bisher nur gut 4000 neue Flüchtlinge nach Schleswig-Holstein. Im Vorjahr waren es noch fast 10.000, im Rekordjahr 2015 sogar mehr als 35.000. Mit einer Trendwende, also einer neuen Flüchtlingswelle, rechnet der Staatssekretär zumindest "in naher Zukunft" nicht.

Geerdts erinnerte zugleich daran, dass inzwischen mehr als 75 Prozent der derzeit knapp 6000 Erstaufnahmeplätze nicht belegt sind und eine Strukturanpassung deshalb unumgänglich ist. Ganz oben auf der Streichliste steht die Einrichtung in Glückstadt (bis zu 1800 Plätze). Sie soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt, vermutlich zum Jahreswechsel, bis auf weiteres schließen.

Ende Juni 2018 soll die Rendsburger Feldwebel-Schmid-Kaserne (bis zu 1640 Plätze) folgen, Mitte Juli der Levo-Park in Bad Segeberg. Dort darf Hamburg bis zu 1500 Flüchtlinge einquartieren. In der Hansestadt hat sich die Flüchtlingslage allerdings ebenfalls entspannt.

Die Regierung geht bei den drei nicht mehr benötigten Einrichtungen aber auf Nummer sicher. Sie werden nicht komplett aufgelöst, sondern sollen in einen "Leerstandsbetrieb" überführt werden. Im Klartext: Die Einrichtungen nehmen zwar keine Flüchtlinge mehr auf, werden aber so gesichert, dass sie notfalls binnen Wochen wieder in Betrieb gehen könnten.

Angesichts dieser neuen "Reserveliegenschaften" will Geerdts vier bisherige Notfall-Einrichtungen ganz aufgeben. Dabei handelt es sich um die Aufnahmeeinrichtungen in Alt-Duvenstedt, Leck, Seeth und Lütjenburg. Diese Standorte sollen bis Jahresende abgewickelt werden.

Die Regierung setzt damit ganz auf Neumünster (850 Plätze) und Boostedt (bis zu 1750 Plätze). Insgesamt 2600 Erstaufnahmeplätze seien für Schleswig-Holstein eine "hinreichende Infrastruktur", sagte Geerdts. Er kündigte zugleich an, im Sommer weitere Anpassungen zu prüfen.

Den Spareffekt bezifferte Geerdts auf 14 Millionen Euro im Jahr. Das sind rund zehn Prozent der Gesamtausgaben in diesem Bereich.