FDP und Grüne im Norden auf Distanz

Nach dem Kompromiss in der Flüchtlingspolitik zwischen CDU und CSU steuert die Bundeskanzlerin nun in Richtung Jamaika. Angela Merkel hat für Mittwoch nächster Woche FDP und Grüne zu Sondierungsgesprächen eingeladen. Politiker aus dem Norden sind skeptisch, was die Obergrenze betrifft.