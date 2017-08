Flüchtlingsbeauftragter grenzt AfD aus

Kiel. Am Mittwoch, 6. September, veranstaltet Schmidt gemeinsam mit Amnesty International im Kieler Kulturforum eine Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl mit dem Thema Flucht und Fluchtursachen. Eingeladen sind Vertreter von Parteien, „die an Landesregierungen oder der Bundesregierung beteiligt sind“ – so steht es auf der Einladung. Im Gegensatz zur Linken bleibt die AfD außen vor. Die Fraktion intervenierte darauf beim Landtagspräsidenten.

Klaus Schlie (CDU) verwies darauf, dass sich seine Dienstaufsicht rein auf Personalfragen erstrecke und er gegenüber den vier Landesbeauftragten nicht weisungsbefugt sei. Allerdings bewertet der Wissenschaftliche Dienst des Landtags den Vorgang im Sinne der Chancengleichheit kritisch. Für Einladungen von Parteien sei nicht nur das letzte Wahlergebnis entscheidend, sondern auch ihre Erfolgsaussicht für bevorstehende Wahlen. Dies gelte umso mehr, je näher die Wahl rücke und je enger der inhaltliche Zusammenhang sei. AfD-Fraktionschef Jörg Nobis hielt Schmidt vor, dass es nicht dessen Aufgabe sei, „bei der Diskussion allein solchen Parteien ein Forum zu bieten, die die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung mittragen“.

Schmidt selbst erklärte sich gesprächsbereit. Er vermisse jedoch bei der AfD Respekt „aufgrund der wochenlangen Duldung zutiefst herabwürdigender Kommentare“ auf den Facebookseiten der Nord-AfD „so sehr, dass ich die Einladung von Vertretern dieser Partei zu Veranstaltungen, die meine Dienststelle ausrichtet, zurzeit für nicht zumutbar halte“. Die AfD hatte dort einen Beitrag des Beauftragten gepostet und Hasskommentare nicht gelöscht.