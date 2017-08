Flugreisende klagen über Koffer-Chaos

Hamburg. Auf der Facebook-Seite des Hamburg Airports "Helmut Schmidt" hagelte es Kritik. Der Flughafen kündigte an, die Suche nach neuen Mitarbeitern voranzutreiben. "Wir suchen schon seit Monaten und stellen ein, was wir kriegen können", sagte Flughafen-Sprecherin Janet Niemeyer gestern.

Bis zu drei Stunden mussten einige Passagiere auf ihr Gepäck warten. Andere stellten nach zwei Stunden fest, dass der Pilot mitsamt der nicht entladenen Koffer wieder nach Barcelona geflogen war. "Das vergangene Wochenende war sicher ein Extremfall", räumte Niemeyer ein. Fluggäste eines Ryanair-Fluges aus Bergamo standen nach der verspäteten Landung bis zu drei Stunden am Gepäckband.

Krankmeldungen bei der Bodencrew

Was war passiert? Ausschlaggebend waren einige Krankmeldungen bei einer Dienstleistungsfirma, die sich um das Ent- und Beladen der Gepäckstücke kümmert. In Kombination mit einem ohnehin vorhandenen Personalengpass und vielen Urlaubsfliegern habe das zur schleppenden Gepäckabfertigung geführt. Um den Aufenthalt der Wartenden wenigstens ein bisschen angenehmer zu gestalten, half sogar die Flughafenfeuerwehr. "Die meisten waren Urlaubsrückkehrer, unter ihnen natürlich viele Familien mit Kindern. Da haben wir die Kameraden von der Feuerwehr gerufen, die gemeinsam mit uns Getränke und Gutscheine verteilt haben", so Niemeyer. Schließlich sei auch das eine Art Notfall gewesen.

16 Millionen Reisende

Mehr als 16 Millionen Reisende starten und pro Jahr in Hamburg – unter ihnen auch viele Schleswig-Holsteiner. An den langen Wartezeiten bei der Gepäckausgabe entzündet sich dabei immer wieder Kritik. Flughafenchef Michael Eggenschwiler hatte deshalb bereits im Juni versichert, man habe 30 bis 40 neue Mitarbeiter für den Bodenverkehrsdienst eingestellt. Für den Herbst sei eine weitere Einstellungsoffensive vorgesehen, um auf rund 900 Mitarbeiter zu kommen. Derzeit seien es rund 860. Die Suche gestaltet sich nach den Worten der Sprecherin schwierig. Aufgrund der Anforderungen sei die Zahl potenzieller Bewerber gering. Die Arbeit ist körperlich anstrengend, die Arbeitszeiten sind für viele unattraktiv. Hinzu kommen die Sicherheitsanforderungen: Neben einem polizeiliche Führungszeugnis müssen Bewerber nachweisen, dass sie seit zehn Jahre straffrei in Deutschland leben.