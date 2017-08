Millionen für Kita-Ausbau liegen brach

Kiel. Zugleich machte sie darauf aufmerksam, dass dringend Anträge gestellt werden müssten, damit das Geld tatsächlich bis zum Ende der Förderzeit im Dezember 2018 ausgegeben wird. Die Landesregierung sei in der Pflicht, die dringend nötigen zusätzlichen Kita-Plätze zu schaffen. Insgesamt lagen einst 56 Millionen Euro in dem Fördertopf – 21 davon sind bereits bewilligt.

Laut Landesregierung sind im Investitionsprogramm 2015-2018 in Kiel 3,68 Millionen noch nicht gebunden. In Lübeck sind es 3,16 Millionen, in Neumünster 1,03 Millionen, in Rendsburg-Eckernförde 4,72 Millionen, im Kreis Plön 1,58 Millionen, in Segeberg 3,03 Millionen und in Stormarn 4,14 Millionen Euro. Darüber hinaus stehen dem Land über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder bis zum Jahr 2020 weitere 37 Millionen Euro zur Verfügung.