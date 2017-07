Cuxhaven. Die Bergung des Frachters „Shuya“ gestaltet sich schwieriger als angenommen. Der 96 Meter lange Frachter konnte auch beim dritten Bergungsversuch mit dem Nachthochwasser zum Mittwoch nicht von der Sandbank in der Elbmündung zurück ins Fahrwasser gezogen werden. Die „Shuya“ war am Montagabend auf dem Weg von Gibraltar zum Nord-Ostsee-Kanal in der Elbmündung nahe der Insel Scharhörn auf Grund gelaufen. Das Unglück geschah wenige Minuten nachdem der Lotse bei der Position Elbe 1 an Bord gekommen war. Nachdem ein erster Bergungsversuch kurz nach dem Unglück scheiterte, sollten am Dienstag die Schlepper „Wulf 7“ und „Wulf 9“ aus Cuxhaven den Havaristen von der Sandbank befreien. Doch auch dieser Versuch scheiterte am Dienstagmorgen. Am Dienstag übernahm das Havariekommando die Einsatzleitung und veranlasste weitere Schritte. Wie eine Sprecherin mitteilte, sollte in der Nacht zum Mittwoch dann mit dem Mehrzweckschiff „Neuwerk“ ein weiterer Versuch unternommen werden. Doch auch dieser Versuch scheiterte und die „Shuya“ lag am Mittwoch bei Sonnenaufgang immer noch auf der Sandbank. In der Nähe des Havaristen liegt auch der stärkste deutsche Notschlepper „Nordic“ in Bereitschaft. Ob dieses Schiff zum Einsatz kommen wird, stand am Mittwoch noch nicht fest. As Havariekommando prüft auch eine Leichterung des Havaristen, so eine Sprecherin. Nachdem bereits am Dienstag Ballastwasser aus den Tanks der „Shuya“ in die Elbe gepumpt wurde, wird nun auch ein Umladen der Treibstoffvorräte und der rund 4000 Tonnen Salz-Ladung geprüft. In den Treibstofftanks des Schiffes befinden sich rund 40 Tonnen Marinediesel. Die „Shuya“ wurde 1994 von der Cassens Werft in Emden für eine russische Reederei gebaut. Seit dem vergangenen Jahr fährt das Schiff unter der Flagge von Antigua und Barbuda für eine Reederei aus dem ukrainischen Odessa. FB