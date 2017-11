Ein Einbrecher hat am Donnerstag eine 76-jährige Frau in ihrem Haus in Appen (Kreis Pinneberg) überfallen und niedergeschlagen. Zuvor war der Täter nach Angaben des Opfers durch ein Fenster in das Haus eingedrungen und wollte Geld haben, teilte die Polizei am Freitag mit.