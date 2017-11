Frau vermisst: Ermittlungen gegen den Ex

Bad Oldesloe. Laut Oberstaatsanwältin Dr. Ulla Hingst soll sich ein Anfangsverdacht gegen den Ex-Freund (37) der Frau richten. Dieser konnte jedoch nicht verdichtet werden. Nach Informationen von LN-online bestritt der Beschuldigte bei einer Vernehmung, etwas mit dem Verschwinden von Ivonne R. zu tun zu haben. Der 37-Jährige wurde daraufhin wieder entlassen.

Von Ivonne R. fehlt weiterhin jede Spur - auch eine großräumig angelegte Suche mit Leichenspürhunden führte nicht zu der Vermissten.

Die 39-Jährige aus Bad Oldesloe ist am 26. Oktober 2017 verschwunden. Ihr neuer Lebensgefährte hatte sich an die Polizei gewandt, nachdem er sie nicht erreichen konnte und in Sorge war.

Von KN-online