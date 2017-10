Friedrichstadt. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der Automat an dem abgelegenen Bahnhof gegen 3 Uhr gesprengt. Ein später vernommener Zeuge gab an, den Knall zu dieser Zeit gehört zu haben. Weitere Zeugen gibt es bisher nicht. Gemeldet wurde die Tat gegen 4.20 Uhr von einer Café-Betreiberin in der Bahnhofsstraße. Sie verständigte die Bundespolizei. Das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein hat die Ermittlungen übernommen.

Von KN